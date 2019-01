Week van de e-health: "Inloggen met je DigiD is soms nog een hele operatie"

Wietske Waries is gastvrouw en legt uit hoe het precies werkt. "Ik ga eerst naar MijnTjongerschans.nl en daar log ik in. Daarvoor moet je je wachtwoord wel weten. Daarna krijg ik een sms'je met een code om in te vullen. Dat is voor enkele mensen nog best lastig."

Dat merkt ook Janneke Hofstede, projectleider op de ICT-afdeling van ziekenhuis De Tjongerschans. "We hebben al een aantal jaar het portaal MijnTjongerschans, waar mensen hun uitslagen kunnen bekijken, vragen kunnen stellen en zelf afspraken kunnen maken. Maar vooral het inloggen met de DigiD is voor oudere mensen nog best lastig. Daarom hebben we een digitaal zorgplein ingericht om mensen te helpen om die eerste stap te zetten."