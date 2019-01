Waaghalzen op de Wolwarren bij Oudega: "Hier doen we het voor!"

's Ochtends waren er zo'n 25 tot 30 mensen op het ijs bij de Wolwarren in Oudega. Door de dooi stond er rond het middaguur al water op het ijs. Maar de echte doorzetters lieten zich niet tegenhouden.

Nu al zenuwachtig

Een groepje fanatieke schaatsers had de smaak flink te pakken. "Wanneer er ijs ligt, dan zet ik de wekker", lachte een van hen enthousiast. "Mijn vrouw zegt: "Dan ben je altijd wat anders dan anders." En dat is ook zo. Dan begint het te kriebelen. We trainen voor de Elfstedentocht." Tussen de mannen reed ook een dame; Baukje de Jong-Spoor, een bekend gezicht in de schaatswereld. "Ik was vannacht al zenuwachtig", vertelt ze. "Vanochtend heb ik mijn man Tsjibbe naar de Wolwarren gestuurd om alvast even te kijken. En het kon, dus dan moeten we los!"

Klaar voor de Tocht

Het hele jaar door traint Baukje met een fanatieke groep dames en heren voor de Elfstedentocht. Een van de mannen is maar wat enthousiast nu het weer begint te vriezen. "In de winter schaatsen we op het ijs van Thialf en in de zomer zitten we op de fiets. Als de Elfstedentocht komt, willen we er klaar voor zijn. Het mooiste is natuurlijk om op echt natuurijs te rijden. Daarom hebben we een app-groepje, waarin we contact met elkaar hebben. Dat is ideaal voor dit soort momenten. Hier doen we het voor."