Veel schaatsers slaan natuurijsmarathon in Haaksbergen over

Van de Royal A-Ware-ploeg van coach Jillert Anema is Arjan Stroetinga de enige Fries die aan de start staat in Haaksbergen. Andere toppers zoals Bob de Vries, Jorrit Bergsma, Carien Kleibeuker en Marijke Groenewoud slaan Haaksbergen over. Dat geldt ook voor Crispijn Ariëns van team Okay Fashion & Jeans van ploegleider Peter de Vries. De Wolvegaster zit met de ploeg al in Oostenrijk, net als de ploeg van AB Vakwerk.

De ploeg van Klasina Seinstra, met Manon Kamminga en Yvonne Nauta, is ook al afgereisd naar de Weissensee. Ook Ineke Dedden, afgelopen zaterdag nog tweede bij de marathon, zit met haar ploeg in Oostenrijk. De nummer vijf van het klassement, Bianca Bakker, doet ook niet mee in Haaksbergen.