IJshockeyers Unis Flyers kunnen 1 februari terug naar eigen Thialf

Er wordt nog hard gewerkt om de constructie weer veilig te maken. De ijshockeyers moesten voor thuiswedstrijden uitwijken naar de Elfstedenhal in Leeuwarden. De tijdelijke sluiting had grote gevolgen voor de ijshockeyers.

Meerdere teams, met name bij de jeugd, konden niet trainen terwijl de hal dicht was. Bij Unis Flyers zijn ze dan ook blij dat ze de hal weer in gebruik kunnen nemen. Er is een heel programma opgezet, met toespraken van o.a. voorzitter Henk Hoekstra van de Flyers, wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen en Willem Veldman van Topsport Noord.