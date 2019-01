Dominee blij met koerswijziging CDA over versoepeling kinderpardon

Dit nieuws kwam als een verrassing voor emeritus dominee Harm Klein Ikkink uit Drachten. Hij houdt zich bezig met asielzoekers in de Interkerkelijke werkgroep asielzoekers waarvan hij voorzitter is. "Het kwam voor mij totaal onverwacht. Ik had deze koerswijziging niet zien aankomen."

Hij vindt dat je mensen niet om formele redenen kunt afwijzen. "Kinderen staan er los van. Als ze hier al vijf jaar zijn, en goed geworteld dan kun je ze niet verplaatsen. Uit onderzoek blijkt ook dat het slecht en traumatisch is als ze toch worden uitgezet. Veel gezinnen zijn loyaal aan de maatschappij, ze proberen echt mee te doen en een bijdrage te leveren."

Hij kent veel CDA-ers met een sociaal hert. "Die vonden het beleid niet goed, ik denk dat men binnen de achterban wel blij is met deze draai. Ik hoop echt dat men durft te zeggen: we moeten hier anders tegen aan gaan kijken, er moet meer ruimte komen."