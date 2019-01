"Sluiting AZC Balk zorgde voor onnodige onrust"

"In het begin was er veel onrust in het dorp", vertelt Meinsma. "Zoals dat eigenlijk altijd gaat bij de komst van een asielzoekerscentrum. Ook zijn er incidenten geweest. Dat had alles te maken met wat voor mensen er in het begin in het centrum terecht kwamen. Maar dat heeft het COA volgens ons goed aangepakt en daarna werd het rustig. Ik heb nauwelijks meer negatieve geluiden gehoord."

Tevreden

Niet alleen plaatselijk belang was tevreden over hoe het ging. Ook de sportverenigingen, kerken en scholen waren erg te spreken over het AZC. Zo hadden de scholen na wat opstartproblemen uiteindelijk zes klassen voor de kinderen van het AZC. In de klassen zaten zo'n 15 kinderen en hoewel het soms lastig was om geschikte lokalen te vinden, liep het onderwijs goed. Dat vertelt directeur Rika Tulner van onderwijskoepel Nijegaast. "We zaten eigenlijk net op het punt dat we zeiden dat we alles goed in de macht hadden, toen de mededeling kwam dat het AZC dicht zou gaan."

Tranen

Het zorgde voor tranen bij het personeel. "De betrokkenheid was heel groot", zegt Tulner. "Dus toen het COA de stekker eruit trok, waren wij daar wel even van ondersteboven." In snel tempo moest daarna alles wat voor het onderwijs van de kinderen opgezet, weer afgebouwd worden. "Personeel moest een andere plek krijgen, locaties opgezegd en aan tal van andere zaken kwam plotseling een einde. Des te groter was de verbazing toen wij het bericht kregen dat we toch mogelijk weer los kunnen."