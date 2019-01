Diverse ijsbanen zijn vernield: "Zonde en zinloos"

Surhuisterveen

Toen de ijsmeesters van ijsclub Foarút in Surhuisterveen maandagochtend de dikte van het ijs wilde meten, zagen ze dat het ijs aan het begin van de baan was vernield. Het bestuur roept getuigen op om de vernielers op hun gedrag aan te spreken. "We kunnen als vrijwilligers niet 24 uur per dag standby zijn", schrijft het bestuur. Vorig jaar ging het ook al mis in Surhuisterveen: toen moesten de schaatsers om een groot wak rijden dat door vernielingen was ontstaan.