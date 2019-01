De berging van de containers is bezig: hoe gaat het in zijn werk?

De grote bergingsoperatie om de containers boven de Waddeneilanden uit zee te halen is vrijdag begonnen. Begin januari zijn de containers van de MSC Zoe gevallen. Het gebied is 2700 vierkante meter groot en de honderden containers liggen vooral in de vaargeul. Die worden er nu uitgehaald, as het weer dat toelaat. Verslaggever Remco de Vries kijkt deze maandag hoe het precies in zijn werk gaat.