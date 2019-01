Bijzondere klus in Leeuwarden: kraan tilt oude bomen over dak heen

Die bomen stonden in een tuin achter een gebouw aan het Wilhelminaplein en moesten met de kraan in delen over de daken heen worden getild.

Op het plein zijn de grote delen daarna in kleinere stukken gezaagd. De bomen waren aangetast door een zwam en werden volgens hovenier Johan van Tuinen langzamerhand van binnenuit opgegeten, wat gevaar voor de omgeving opleverde.

Er dreigde gevaar dat dode takken uit de 80 tot 100 jaar oude bomen zouden waaien.