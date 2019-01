Kettingbotsing op A32 bij Heerenveen levert meer dan een uur vertraging op

Op de A32 bij Heerenveen is maandagochtend een ongeluk geweest, waarbij een vrachtwagen en meerdere auto's betrokken waren. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. De weg werd deels afgesloten, maar is inmiddels weer open. Verkeer moest lange tijd rekening houden met veel vertragingen. De file is inmiddels weer weg.