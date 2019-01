Plannen voor Eritrese ontmoetingsplek in Leeuwarden

Meer te weten komen

Helen Mehari was een van de deelnemers aan het project Eritreatown en vindt het belangrijk dat Friezen ook iets over haar land weten. "Soms kom ik mensen tegen die zeggen: Eritrea, is dat een land? Dat vind ik niet zo leuk."

Helen denkt dat Eritreatown Friezen wijzer heeft gemaakt. Ze hoopt dat er een ontmoetingsplek komt. "Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten. Voor de gezelligheid of om elkaar te helpen. En we vinden het belangrijk om samen te zijn, dat is onze cultuur."