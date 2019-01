"AZC in Balk op 1 april al weer open"

Voorstander van heropening

Op de informatiebijeenkomst over de heropening van het AZC wil de gemeente omwonenden bijpraten over de plannen en de verdere procedure. Op de website van De Fryske Marren staat dat de gemeente van plan is om medewerking te verlenen aan de heropening. Opmerkelijk is dat de gemeente spreekt over heropening tot maximaal 17 maart 2022, terwijl het COA opnieuw een centrum wil voor 5 jaar. Dat zou dus betekenen dat de sluiting pas in april 2024 is.