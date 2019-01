Kik Pierie: "Ik dacht: ik schiet die bal er lekker zelf in"

Wat dat plan dan was? "We speelden in een soort kerstboomvorm, met Sam Lammers als diepste speler en Arber Zeneli en Mitchell van Bergen eromheen. Dat werkte de tweede helft heel goed."

Jansen is met name blij met de manier waarop zijn spelers zich hebben teruggevochten in de wedstrijd. "Als je ziet wat voor karakter wij tonen, dan vind ik dat wel heel knap. Met 3-1 achter, met 4-3 achter en dan zo terugkomen: dat is top." Dat zit volgens Jansen ook in de spelersgroep. "We hebben een hele goede groep om mee te werken. We laten niet snel onze kop hangen." Toch moeten er ook dingen anders. "De eerste helft hebben we te makkelijk goals weggegeven. We komen steeds weer heel aardig terug, maar die tegengoals moet wel wat beter."

Strafschop of niet?

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd wilde Heerenveen een penalty. Er was een botsing tussen Ajax-keeper Kostas Lamprou en Sam Lammers. "Hij landt eigenlijk gewoon op Sam, dus ik vind het wel een penalty", zegt Jansen. De videoscheidsrechters hebben het moment ook beoordeeld. "Zij nemen alle tijd om te kijken, uiteindelijk kijkt de scheidsrechter er zelf ook even naar en dan zegt-ie: geen penalty. Dan zal het misschien ook wel geen penalty zijn, maar ik dacht van wel."

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kreeg na afloop ook kritiek van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond, maar zijn mening bleef onveranderd: "Ik vond het te licht."

Lammers: ik maakte me al klaar

De man die zelf bij het moment was betrokken, Sam Lammers, dacht wel dat het een strafschop was. "Dat gevoel had ik gelijk, dus toen hij ging kijken dacht ik dat ook. Ik tikte de bal langs de keeper en hij komt in botsing met me. Hij had de bal niet, dus ik dacht dat het een penalty was. Ik was me al aan het voorbereiden op de penalty. Het is een keuze van de scheids. Ik ben het er niet mee eens, maar daar kun je niets aan doen."