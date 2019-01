Warner Hahn: "Ik baal ontzettend van de fout die ik maakte"

Hahn loopt de slotfase nog eens na: "We hadden misschien nog wel een penalty moeten hebben, maar die kregen we niet en daarna kwamen we weer op achterstand. In de allerlaatste minuut maakten we de gelijkmaker. We kwamen ook nog één-op-één, waaruit we de 5-4 hadden kunnen maken, maar ook Ajax kreeg nog een grote kans. Knotsgek."

Wat overheerst, is dat Heerenveen een goede wedstrijd heeft gespeeld. "We hebben vooral laten zien dat er iets te halen is. Donderdag mogen we het opnieuw proberen." Dan speelt Heerenveen in de kwartfinale van de KNVB-beker opnieuw in Amsterdam tegen Ajax. "Ik hoop op net zo'n spektakel als vandaag. En dan hopen dat-ie de goede kant op valt."

Andere aanpak

Eerder dit seizoen verloor Heerenveen in eigen huis nog met 4-0 van Ajax. "Toen probeerden we vol druk te zetten, maar daar voetbalden ze zo tussendoor. Ajax heeft heel veel kwaliteit. Dit keer hebben we het anders aangepakt en daar hebben we meer resultaat mee behaald."

Na een klein half uur gespeeld te hebben, zag Hahn er slecht uit na de 3-1 van Ajax. "Ik baal ontzettend van die fout. Ik zag de bal omhooggaan en ik dacht dat ik de bal weg kon stompen. Ik liep al direct tegen iemand op en dan sta ik in niemandsland. Dan baal ik enorm. Ik had een goede voorbereiding gedraaid op de tweede seizoenshelft."