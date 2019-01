Heerenveen pakt punt bij Ajax na spectaculaire wedstrijd: 4-4

3-3 door Lammers en Van Bergen

In de rust was er nog hoop voor Heerenveen, en hoop doet leven. Het fluitsignaal klonk opnieuw in Amsterdam en een paar minuten later kreeg Lammers de bal van Kik Pierie op het middenveld. Hij speelde zich vervolgens, net als bij de 1-1, goed vrij en soleerde richting de Ajax-goal. Hij schoot van buiten het strafschopgebied raak, wat resulteerde in 3-2 op het scorebord.

Nadat Dolberg met een kopbal even dichtbij de 4-2 was, was het Heerenveen die de bal luttele seconden later in het doel schoot. Pierie werkte de bal weg en Lammers kwam halverwege de eigen helft in het bezit van de bal. Het lukte hem om voorbij Mitchell van Bergen en Daley Sinkgraven te komen en schoot de bal ver in de hoek: gelijkspel in Amsterdam.