UNIS Flyers wint met ruime cijfers van toekomstteam Tilburg

Na de eerste periode stonden de Flyers al met 7-0 voor. Daarna deden de Flyers het relatief rustig aan, want in de tweede periode scoorde de ploeg uit Heerenveen 'maar' vijf keer. In de laatste periode voerden ze de productie op. Met een eindstand van 0-20 als gevolg.

Dat de Flyers de winst in de wacht sleepten, viel wel te verwachten. De ploeg staat tweede in het klassement van de BeNe-league. Het zogeheten toekomstteam is niet het eerste van Tilburg. Het eerste team speelt in de Duitse Oberliga Nord.