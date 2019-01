Aris geeft grote voorsprong uit handen, maar wint toch van Donar

Aris begon heel sterk aan de wedstrijd en stond na het eerste kwart al met dertien punten voor: 25-12. Halverwege het tweede kwart zelfs even negentien punten. Daarna kwam Donar wel iets terug in de wedstrijd. Zo was de stand bij rust 41-26.

Vooral David Michaels en Nick Masterson waren op schot in de eerste twee kwarten. Zij zorgden elk voor elf punten. Michaels deed dat onder andere door drie driepunters.

De pauze tussen het tweede en derde kwart bleek niet schadelijk voor het ritme van Aris, want de ploeg van Tony Van den Bosch consolideerde de voorsprong in het derde kwart.

Sensationele slotfase

Daarna ging het lang toch helemaal verkeerd voor de Leeuwarders: Donar kwam snel terug, vooral door Teddy Gipson. De ervaren spelverdeler zorgde in korte tijd voor elf punten, met onder andere drie driepunters. Met nog anderhalve minuut te gaan maakte Griffin Kinney bovendien een overtreding op Gipson, toen hij aanlegde voor een driepunter. Gipson schoot ze alle drie raak en daarmee was het weer helemaal gelijk: 60-60.

Kinney maakte zijn fout goed door Aris weer op voorsprong te zetten. Gipson, die zo goed was in het vierde kwart, miste daarna een lay-up, waarna Kumelis er nog 63-60 van maakte met een rake vrije worp.

Donar was het kwijt: Shane Hammink verspeelde de bal door een steal van David Michaels. Daarna beging Donar-veteraan Jason Dourisseau een onsportieve fout en daarmee kreeg Aris nogmaals twee vrije worpen. David Michaels bleef koel en bepaalde de eindstand op 65-60.

Statistieken

Nick Masterson was bij Aris topscorer met 16 punten. Hij was ook de leider in een negatieve statistiekencategorie, want hij leed vijf keer balverlies. Griffin Kinney was met 14 punten en 14 rebounds ook belangrijk voor de Leeuwarders.