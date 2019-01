Viermansbob met Dennis Veenker vijftiende in Innsbruck

Veenker, De Bruin, Dumas en Franjic stonden na de eerste run op de zeventiende plaats in Oostenrijk. De tijd was 51.31. De tweede run ging net iets beter: daarin zetten de Nederlanders een tijd neer van 51.24.

De Nederlandse viermansbob staat in het klassement van de wereldbeker nu op de tiende plaats met 624 punten. Het viertal van Friedrich is koploper met 1085 punten. De wedstrijd in Innsbruck was de vijfde wereldbeker.