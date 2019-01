CDA-Statenlid Algra: "OSF wordt een randstadpartij"

FNP-voorzitter Cees van Mourik bestrijdt die opvatting. "De kans bestaat nu dat we wel drie of vier zitten in de senaat krijgen. Die mensen zitten daar op basis van een verkiezingsprogramma waaraan ik zelf heb meegeschreven. Dat is een sterk regionaal programma. Natuurlijk willen we het liefst dat het door Friezen wordt uitgevoerd, maar dat hoeft niet per se. Als u stelt dat dat wel veel uitmaakt, riekt dat naar etniciteit en daar ben ik tegen."