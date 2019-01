Meldkamer raadt schaatsen op natuurijs af

Op de Rypsjerksterpolder bonden zaterdag al de eerste fanatiekelingen de ijzers al onder en ook zondag proberen steeds meer waaghalzen de eerste slagen op het ijs te zetten. Ook op een ondergelopen weiland bij Rotstergaast bij Heerenveen gingen schaatsers het ijs op. Niet over één, of in dit geval twee nachten ijs gaan, is het advies van de Meldkamer Noord-Nederland. "Ook al heeft het gevroren, het ijs is in de meeste gevallen nog niet dik genoeg", twittert de meldkamer.