Bouwbedrijf schakelt psycholoog in bij ontwerp woningen tegen eenzaamheid

Bouwbedrijf Lont in Sint-Annaparochie krijgt hulp van een omgevingspsycholoog bij een project in Heerenveen. In opdracht van woningcorporatie Accolade bouwt Lont op een voormalig bedrijventerrein aan het Breedpad zestien energiezuinige huurwoningen. Bijzonder daaraan is dat de woningen niet alleen in technisch opzicht, maar ook sociaal duurzaam worden.