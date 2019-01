Vooruitblik: SC Heerenveem neemt het op tegen Ajax

"Ze vallen vaak met veel mensen aan. Daar ligt hun kracht ook. Met veel beweging en dynamiek", zegt de trainer over Ajax. Nu is Ajax een sterke tegenstander. Is het te optimistisch om te zeggen dat er kansen liggen voor Heerenveen? "We hebben een strategie om te kijken of we daar minimaal een punt kunnen halen. Tegen Heracles is dat gelukt. De jongens hebben er echt wel een goed gevoel over."

Aan het begin van het seizoen zat de ploeg nog ruim in de middenvelders. Dat is nu anders. Ben Rienstra is geschorst, Yuki Kobayashi is er niet bij en rondom Morten Thorsby is er ook nogal wat gedoe. "Wij hebben de spelers die we hebben. Daar moeten we het mee doen. Ik merk op dit moment dat we het gevoel hebben dat we een stap hebben gemaakt. Twee keer Ajax uit is dan niet het makkelijkste begin, maar het is niet onmogelijk."