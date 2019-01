Gearresteerde dronken man plast politiecel onder in Leeuwarden

Doodsbedreiging en xtc

Eerder in de nacht moest de Leeuwarder politie in actie komen in een café aan het Ruiterskwartier. Een 49-jarige inwoner van Steenwijk had daar de eigenaar van de horecagelegenheid met de dood bedreigd. De verdachte is aangehouden en krijgt een collectieve horeca-ontzegging van twaalf maanden.

Een 18-jarige inwoner van Leeuwarden mag zich eveneens een jaar lang niet meer in de horeca in zijn stad vertonen. Hij werd aangehouden voor het in bezit hebben van negen xtc-pillen.