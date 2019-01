UNIS Flyers met 6-2 te sterk voor Zoetermeer Panters

In de eerste periode lukte het beide ploegen niet om de nul van het scorebord te krijgen. Maar na één minuut spelen in de tweede periode was het raak voor de Flyers. Ronald Wurm maakte de 1-0. De Panters kwamen tien minuten later op gelijke hoogte door een goal van Joy Turpijn: 1-1. Het was Tony Demelinne die met een direct schot de Flyers op een 2-1 voorsprong zette.

Sterke derde periode

De voorsprong werd in de derde periode door de Feansters verder verhoogd. Eerst was het twee keer Robby den Edel die de goal van de tegenstander wist te vinden. Brent Janssen maakte de 5-1. De ploeg uit Zoetermeer kon via Bas Tammerijn nog een keer scoren, maar het was Marco Postma die in de rebound de eindstand op 6-2 bepaalde.