Ineke Dedden tweede bij KPN Marathon Cup in Amsterdam

Al snel pakten Van der Geest, Dedden en Nauta een ronde voorsprong op het peloton. In de finale was het Van der Geest die als eerste over de finish kwam, voor Dedden en Nauta. Manon Kamminga uit Haulerwijk blijft leidster in het KPN-klassement.

Mannen

Gary Hekman was de sterkste in de sprint bij de mannen. In een chaotische wedstrijd was hij sterker dan de nummer twee, Evert Hoolwerf. Sjoerd den Hertog werd derde, net voor de Koreaan Seung-Hoon Lee. Arjan Stroetinga uit Oosterwolde werd vijfde.