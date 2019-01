ONS Sneek wint eindelijk, na zes nederlagen op rij

Laagvlieger De Dijk heeft nog maar acht punten. ONS had negentien, maar door de slechte reeks van de Snekers kwamen de gevaarlijke plaatsen wel heel dichtbij. In Amsterdam was het bij rust nog 0-0. Halverwege de tweede helft opende Martijn Barto de score. Het bleef nog een tijdje spannend, maar in het slot van de wedstrijd besliste Genridge Prijor de wedstrijd.

ONS Sneek staat nu op de twaalfde plaats. Het verschil met de gevarenzone is nu zes punten.