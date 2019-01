Europese wetenschappers willen planetarium op Werelderfgoedlijst zetten

Oudste nog werkende planetarium

Het werk van Eisinga is hoe dan ook uniek. Het is het oudste, nog werkende planetarium in de wereld. Er wordt hard gewerkt om het op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen. Warmenhoven heeft in december een brief gekregen van de minister, waar in staat dat ze hun kandidatuur steunt. "Dankzij dat onderzoek kunnen we ons dossier een goede wetenschappelijke basis geven. En dat is een eis van UNESCO."

In 2023 zal duidelijk worden of dat gelukt is. "Dan krijg je een geweldige statuur en zal ook de toekomst verzekerd zijn", zegt Warmenhoven.