VV Buitenpost zet Berkum met kleine overwinning opzij

VV Buitenpost heeft zaterdag in de zaterdaghoofdklasse B de uitwedstrijd tegen Berkum gewonnen. In Zwolle werd het 1-0 door een goal van Rik Weening. De enige goal van de wedstrijd viel al in de eerste tien minuten. Weening stond helemaal vrij en scoorde voor de 'Blauwkes' na een knappe actie van Rolf Dijk.