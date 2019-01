Emotionele burgemeester bij opening Culturele Hoofdstadjaar in Matera

Matera ligt in het arme zuiden van Italië. Het is een streek die zich vaak wat in de steek gelaten voelt. Dat Matera nu Culturele Hoofdstad is, geeft de regio het gevoel dat ze meetellen en dat is goed voor het zelfvertrouwen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes was bij de openingsactiviteiten in Italië. Ze was erg onder de indruk van de burgemeester van Maltera, die het niet droog kon houden op het podium.

De opening en de stad zijn niet te vergelijken met Leeuwarden, zegt Poepjes. "Het weer is hier natuurlijk 300 keer beter, maar de stad is armoedig." Ze heeft het idee dat het Culturele Hoofdstadgevoel in Fryslân vanaf het begin meer leefde dan in Maltera. "Maar emotioneel zaten ze er hier erg op te wachten."