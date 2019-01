Sneker ontdekt onderduikplek bij verbouwing

De schuilplaats werd gevonden in een bedstee, maar daar zat vroeger waarschijnlijk een kast. "Het lijkt erop dat ze de bovenste plankjes eruit hebben getild, ze door de kast en door het plafond de schuilplaats in klommen. Waarschijnlijk heeft de persoon die erin zat het zaakje weer dichtgemaakt."

Jan Lever

De onderduikplek is waarschijnlijk gebruikt om onder andere de Sneker verzetsman Jan Lever te verstoppen. Hij woonde met zijn familie een paar huizen verderop aan het Kleinzand. Hij moest in 1943 vluchten toen er een razzia was. Verschillende familieleden werden door de Duitsers opgepakt, maar Jan kon mogelijk via het dak ontkomen. Zeker is dat echter niet.

De spullen die in de schuilplaats zijn gevonden zijn niet van Lever. Die zijn er door een latere onderduiker neergelegd. Het illegale tijdschrift is namelijk uit 1945 en Lever kwam in 1944 om het leven bij een vuurgevecht.