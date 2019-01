Spitse belangrijk voor Oranjevrouwen bij oefenwedstrijd in Zuid-Afrika

Vivianne Miedema maakte de 2-0. Zuid-Afrika kwam er in de eerste helft niet echt aan te pas, maar tien minuten voor de rust was er toch ineens een tegengoal. SPitse had daarna op slag van rust nog een kans op de 3-1, maar de bal eindigde op de lat.

Sherida Spitse speelde haar 156ste interland, waarmee ze nu gedeeld recordinternational is samen met Annemieke Kiesel-Griffioen.