Fries bedrijf maakt bitterballen van paddenstoelen gekweekt op koffiedik

Bakfiets

De receptie werd georganiseerd door Circulair Fryslân en Fossielfrij Fryslân. Veel ondernemers die nieuwe dingen doen, waren daar te vinden. Een van hen is Michiel de Groot, eigenaar van Fryslân Fungis. Met de bakfiets haalt hij koffiedik op in Leeuwarden. De oesterzwammen die hij op de koffieprut kweekt, verkoopt hij eveneens plaatselijk.

Kweekset

De Groot is een jaar bezig met de opzet van zijn bedrijf en het begint nu serieuzere vormen aan te nemen. Hij heeft ook een kweeksetje ontwikkeld waar mensen thuis zelf oesterzwammen mee kunnen kweken op koffiedik. Dat zal in maart op de markt komen.

Geld kan De Groot nog niet verdienen met Fryslân Fungis. Het is allemaal nog in de opstartfase. De kweek van oesterzwammen op koffiedik is nu nog kleinschalig. Voor de paddenstoelbitterballen voorziet De Groot wel een groeiende afzetmarkt.