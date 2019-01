Verstekelingkatje aan wal gebracht na hachelijke zeereis

Raar geluid

e bemanning van de kotter was net bezig om de eerste vis te vangen en te verwerken, toen de kat te voorschijn kwam. Eerst was er een vreemd geluid, toen werd de kat zichtbaar. Het ging nog bijna mis op het moment dat een van de bemanningsleden het dier wilde vangen. Het beestje rende het dek op, terwijl er net een golf over heen sloeg.

De bemanning vreesde het ergste, maar zag de kat even later toch weer rondlopen. Nu lukte het vangen wel. Het dier kreeg een warm plekje en, daar was genoeg van aan boord, onbeperkt vis zoals kleine haring en gekookte wijting. Naar verluidt begonnen de stoere vissers zich zelfs aan het dier te hechten.

Dierenambulance stond klaar

Vanmorgen in alle vroegte meerde schipper Jilling Coehoorn uit Lemmer af in de haven van Harlingen. Daar stond de dierenambulance al klaar om de vooralsnog naamloze kat te controleren en mee te nemen. Omdat het dier geen chip heeft, is de eigenaar onbekend. Daarom verblijft de kat nu in een asiel. Als het baasje zich niet binnen twee weken meldt, dan gaat het asiel op zoek naar een nieuwe eigenaar. De vrouw en kinderen van Coehoorn hebben al aangegeven in aanmerking te willen komen. De schipper zelf moet nog even aan het idee wennen. Hij heeft al twee katten.