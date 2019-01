Konikpaarden uit Flevopolder overgebracht naar Lauwersmeer

Boswachter Kloosterhuis kreeg de vraag of ze plek hadden voor paarden. In het Lauwersmeergebied lopen nu al ongeveer 250 paarden rond. Nu was er toevallig een gebied dat een tijd niet begraasd was en daar konden die veertig paarden prima in verblijven. In het Lauwersmeergebied laten ze in bepaalde delen om beurten Schotse Hooglanders en Konikpaarden grazen. Dat is noodzakelijk, omdat het gebied anders langzamerhand in bos zou veranderen.

De paarden uit de Flevopolder werden vrijdag met twee veewagens gebracht. Ze sprongen niet meteen enthousiast naar buiten, vertelt Kloosterhuis. Ze moesten wel enigszins worden aangemoedigd. Een aanwezige veearts heeft de paarden geschouwd en ze bleken gezond te zijn.

De Konikpaarden uit de polder grazen niet in hetzelfde gebied als hun soortgenoten die er al eerder waren. De sociale structuur is erg belangrijk bij Konikpaarden, vertelt boswachter Kloosterhuis. Deze groep uit de polder is één familie. Als meerdere groepen bij elkaar worden gezet, is de kans aanwezig dat er een stammenstrijd ontbrandt.

Kloosterhuis verwacht dat de nieuwe groep zich snel thuis zal voelen in het Lauwersmeergebied. Dan komt ook omdat ze hier meer gras hebben om te vreten dan in polder. De paarden uit de Flevopolder zijn te zien voor het publiek. Door hun gebied loopt een wandelpad en een fietspad.