Trainer René Hake: "Niet hoogstaand, wel verdiend gewonnen"

Middenvelder Kevin van Kippersluis was blij dat Cambuur de overwinning uit het vuur kon slepen. Tevreden over de wedstrijd is Van Kippersluis echter niet. "We moeten hier wel wat puntjes uit gaan halen, wat we beter moeten gaan doen. We mogen blij zijn met de drie punten, al moeten we niet kijken naar de manier waarop."

"Overwinning geeft een boost"

Na de goal van Tyrone Conraad lukte het de Leeuwarders maar niet om vaker te scoren. Daardoor bleef Helmond nooit ver weg. "Op dit moment zitten we in de hoek dat we wat minder makkelijk scoren. Toch geeft deze overwinning een boost. Deze punten zijn lekker om alvast mee te nemen naar de volgende wedstrijd, tegen Go Ahead Eagles. We willen deze periode meedoen en ons verzekeren van een goede positie op de ranglijst."