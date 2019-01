VIDEO: Het tijdperk Sven Kramer is nog niet voorbij

Er waren sommigen die dachten: het is over. Maar het tijdperk van Sven Kramer is nog niet voorbij. Afgelopen weekend pakte hij in Collalbo zijn tiende titel op het EK allround. In de sportuitzending van Fryslân Hjoed zaten vrijdag drie mannen aan tafel die Kramer goed kennen: Rintje Ritsma werd zelf onder andere zes keer Europees kampioen allround en is nu analist bij de NOS, Wouter olde Heuvel was jaren de trainingsmaat van Kramer en de twee konden ook altijd goed met elkaar opschieten. En Riekele Heida, de jeugdtrainer van Kramer.