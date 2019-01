Drachtster zaalvoetbalsters thuis onderuit tegen Nieuw Roden

In de beginfase van de wedstrijd deelden beide ploegen enkele speldenprikken uit, maar tot doelpunten kwamen de teams niet. Net voor rust maakte Amber Bandinga het eerste doelpunt voor het team uit Nieuw Roden.

Aansluitingstreffer

Pas in de tweede helft kwam de wedstrijd los. Mariel Miedema maakte het tweede doelpunt voor KTP, maar tien minuten daarna kwam Anita Vellema met de aansluitingstreffer voor Drachtster Boys. Grytsje van den Berg zorgde even later voor de 1-3.

In de laatste minuten leek Miedema het laatste doelpunt te maken voor Nieuw Roden, maar Aafke de Hoek bezorgde Drachtster Boys toch nog een tweede treffer. Daar bleef het echter bij.

Avanti ook onderuit

De voetbalsters van Avanti uit Stiens gingen vrijdagavond ook onderuit. Zij verloren de uitwedstrijd tegen Team Alkmaar met 6-3. Daardoor blijft Avanti op de laatste plaats van de competitie staan.