Nipte, maar verdiende overwinning van Cambuur bij Helmond Sport

Cambuur had al vrij snel in de eerste helft de controle, maar een aantrekkelijke wedstrijd was het niet. Tien minuten voor de rust kwam er pas de eerste grote kans van de wedstrijd. Issa Kallon had een mooie actie in huis, vond daarna Kevin van Kippersluis, maar zijn schot werd geblokt.

Ook Nigel Robertha, Tyrone Conraad en David Sambissa hadden kansjes in de eerste helft, maar hun schoten misten de juiste richting. Helmond Sport had hetzelfde probleem: zo had Maiky Fecunda ruimte en tijd om uit te halen. Dat deed hij ook, maar de bal ging over de goal van Xavier Mous.

Goed begin tweede helft

Cambuur begonnen de tweede helft goed. Zo speelde Conraad twee man uit. Daarna kon hij geen ploeggenoot vinden, maar het was wel het begin van een reeks mogelijkheden. Zo werd twee minuten later een schot van Van Kippersluis opnieuw geblokt.

Vier minuten later werd de score geopend. Een aanval van Cambuur leek op niets uit te lopen, maar Helmond Sport verdedigden slecht uit. Daardoor kwam Kevin Jansen in balbezit. Hij speelde knap een mannetje uit en vond daarna Conraad, die vrijstond in het strafschopgebied van Helmond. Die bleef kalm en passeerde doelman Stijn van Gassel: 0-1.