Bemanning marineschip zoekt naar containers: "Zeebodem in kaart brengen"

Vanwege harde wind en hoge golven was het dagen wachten op het begin van de bergingsoperatie in het Waddengebied. Vrijdag is eindelijk begonnen en de marine is ingeschakeld om mee te zoeken naar de containers die in de nacht van 1 op 2 januari van een vrachtschip waren gevallen. Het marineschip Luymes vaart boven Ameland. "We brengen vooral het gebied in kaart, of er ergens anders ook nog containers liggen", zegt commandant Jeroen Lokerse.