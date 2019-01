VIDEO: Bruinja is Dichter des Vaderlands: "Een eer en een verantwoordelijkheid"

Bruinja groeide op in Damwâld en Kollum, maar voelt zich nu thuis in Amsterdam. Daar heeft hij wel zijn uiterlijk aangepast: Bruinja heeft nu een bos haar, terwijl hij tijdens zijn studietijd in Groningen nog kaal was. "Daar in Groningen heb ik mijn eerste stappen gezet op het literaire pad. De dichters daar waren Dichters uit Epibreren, Bart FM Droog, Tjitse Hofman en later Daniël Dee. Die hadden allemaal een kale kop, zwarte kleding aan, kistjes. Dat was de tijd. Ik dacht: ik word kaal, want mijn vader was ook vroeg kaal. Dus ik maaide het eraf, de tondeuse erin gezet. Het was ook erg aangenaam, maar nu groeit het weer."

Actuele gedichten

De bovenste verdieping van zijn appartement in Amsterdam is waar Bruinja schrijft. Als Dichter des Vaderlands mag hij nu beginnen met gedichten voor een groot publiek. En die gedichten gaan over de actualiteit. "Dus moet je vaak snel schrijven. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Het is niet hetzelfde als een gedicht waar je heel lang aan kunt werken."

"De kritische blik van mijn collega's voel ik wel. Maar dat is alleen maar goed, want die kritische blik heb ik zelf ook."

Bruinja zal dichten over diversiteit en over de worsteling van de politiek met klimaatverandering.