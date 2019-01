"Lange winterperiode op komst, met kans op mooi stukje zwart ijs"

Volgens weerman Piet Paulusma gaan we richting een lange winterperiode. "Er zit soms wel even een dip in, er kan sneeuw komen. Maar er kan ook prachtig ijs komen, want de komende nachten hebben we rustig weer met matige vorst. Dan komt er toch een mooi stukje zwart ijs te liggen."

Gladheid en autoruiten krabben

Vrijdag was de temperatuur overdag nog ver boven nul, ongeveer 5 graden, maar vrijdagnacht begint dan toch die periode met winterweer. "Dan hebben we het over -3 graden, misschien -4, maar dan moet het lang opklaren. Er is wat bewolking. De wind is zwakt tot matig zuid-zuidoost en later oost-zuidoost", zegt Paulusma. Volgens de weerman is er ook kans op gladheid en is het weer tijd om autoruiten te krabben.