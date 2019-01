Marjon Visser na twee bevallingen terug op hoogste korfbalniveau

Niet verwacht

"Ik had na Menk (haar eerste kind, red.) wel in mijn hoofd: ik ga weer terug naar LDODK. Maar dat liep toen anders. Toen ik de keuze had gemaakt voor Heerenveen, had ik niet meer verwacht dat ik terug zou komen bij LDODK, maar toen ik opnieuw in verwachting was, heb ik er wel aan gedacht. Het kriebelde toch wel weer en nu ben ik er weer", zeigt de korfbalster uit Heerenveen.

Visser heeft zelf contact opgenomen met de korfbalclub uit Gorredijk. "Een telefoontje met Marjo de Haan. Die zei: 'Ik ga er niet over, maar ik ga het overleggen.' Toen ging het heel hard. Ze waren blij dat ik belde en ik was blij dat ik weer welkom was.

Vissers jongste is nog maar vijf maanden oud, maar de korfbalster verkeert alweer in topvorm. "Dat het zo snel gaat, had ik ook niet gedacht. Ik had zelf een beetje van: als ik rond de kerst weer een beetje wedstrijdritme heb, dan ga ik ervoor. Maar het ging allemaal nog sneller dan verwacht."

Andere status

De status van LDODK is veranderd vergeleken met de eerste periode van Visser bij de club. "Eerst waren we echt de underdog. Het eerste jaar dat we in de Korfbal League zaten, zei iedereen 'LDODK knikkert er direct weer uit'. Des te knapper is het dat we ons de eerste twee seizoenen hebben gehandhaafd", zegt ze.

"Nu is het heel anders. We hebben er gewoon een paar heel goede spelers bij, internationals zelfs. Onze positie is anders en dus zijn de verwachtingen ook andes. Het is mooi dat je als club zo kunt doorgroeien", vindt Visser.