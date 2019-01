ENQUÊTE: Voel jij je meer Fries of Nederlander? Of vooral een trotse Europeaan?

Hoe sterk voel jij je verbonden met je woonplaats, regio of provincie? Of voel je je vooral verbonden met Nederland, Europa of het geboorteland van je ouders? Spreek je thuis een dialect of een andere taal dan het Nederlands? Waar ben je trots op of waar schaam je je voor? Omrop Fryslân wil het graag weten en doet onderzoek samen met de NOS en bureau I&O Research.