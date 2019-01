Vrachtwagenchauffeur (44) komt uit Tsjechië en is nog steeds verdachte

De vrachtwagenchauffeur, die afgelopen vrijdag op het terrein van FrieslandCampina werd aangereden door een trein van Arriva, is een 44-jarige man uit Tsjechië. De chauffeur werd vorige week na het ongeluk al verhoord door de politie en is daarna vrijgelaten. Hij is volgens de politie nog steeds verdachte; waarvan de man precies wordt verdacht, is nog niet bekend.