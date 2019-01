"Grijze containers in Smallingerland moeten vaker worden geleegd"

De grijze container voor restafval wordt tegenwoordig dertien keer per jaar geleegd. Dat was zeventien keer. Maar de gemeente wil minder afval en hoopt dat mensen daar ook beter over nadenken, nu de container minder vaak bij de weg kan worden gezet.

D66 krijgt signalen dat vooral gezinnen het moeilijk hebben met het maximum van dertien keer per jaar. En mensen maken zich ook zorgen dat het vuil misschien wel gewoon wordt gedumpt.

Vaker in de zomer

D66 komt nu met een motie om de grijze containers in de zomer wat vaker te legen. De stap van het gemeentebestuur was een stap te ver, zegt de partij. D66 zegt ook dat de afvalstoffenheffing omhooggaat, terwijl de containers minder vaak worden geleegd. Mensen begrijpen dat niet, denkt de fractie. De raad van Smallingerland praat dinsdag over het voorstel van D66.