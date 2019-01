Negen festivals krijgen subsidie van gemeente en provincie

In de categorie podiumkunst in Leeuwarden krijgen Welcome to the Village, Explore the North, het Fries Straatfestival en CityProms elk 200.000 euro voor de komende twee jaar.

In de categorie Podiumkunst Fryslân krijgen Into the Great Wide Open, het Oranjewâld Festival en Simmerdeis elk 100.000 euro voor twee jaar.

Het FrUIT Festival in Sneek krijgt 50.000 euro, het MediaArt Festival/LUNA hetzelfde bedrag.

Provincie en gemeente kregen 15 aanvragen binnen, die door een onafhankelijke commissie werden beoordeeld.