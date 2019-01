Isolatieplatenfabriek Sneek wil een jaar na de start al vijf keer zo groot worden

De isolatieplaten van EverUse worden gemaakt van papierafval en kunnen op groot enthousiasme rekenen in de bouwwereld, omdat ze niet alleen de warmte goed binnenhouden, maar ook nog een geluidisolerend zijn. Bijvoorbeeld bij renovaties worden ze gebruikt.

Mede-oprichter Martijn Vinke zegt dat buiten Nederland belangstelling is in 12 landen, waaronder de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, Dubai, Canada en Frankrijk. De isolatieplaten worden al geleverd in Zwitserland, België, Denemarken, Engeland en Spanje.

Meer ruimte nodig

De fabriek op De Hemmen in Sneek kan momenteel een miljoen vierkante meter isolatieplaat per jaar produceren, maar om aan de vraag te voldoen verwacht Vinke dat er 5 miljoen vierkante meter per jaar moet worden gemaakt.

Of dat in Sneek kan, is nog onzeker. In het bestaande gebouw is niet genoeg ruimte en plaats voor nieuwbouw is er niet, als het moet aan de andere kant van de straat zijn. De directie is momenteel de mogelijkheden aan het verkennen.

De verwachting is ook dat er flink meer personeel nodig is. Er werken nu vijf mensen bij EverUse.