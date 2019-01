Berging containers in Noordzee gaat vrijdag eindelijk van start

"In de loop van de middag hopen we te beginnen. Alles staat paraat", legt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat uit. "Het is nog wachten tot de golven wat gedempt zijn, maar de weersverwachting ziet er goed uit voor de komende dagen, met een relatief kalme zee. Dan kunnen we eindelijk een paar flinke slagen maken."

Iedereen is blij dat het werk nu eindelijk los kan. "Een grijper gaat in de zee naar beneden om de container naar boven te halen. Dat materiaal zetten we aan dek." Losse lading wordt opgepikt door vissersschepen.

"We werken van grof naar fijn. We weten dat er 271 containers in zee liggen. Een hoop objecten zijn gedetecteerd en de grote concentraties van containers zijn bekend."

Hinder voor scheepvaart

De berging zal enkele maanden in beslag nemen. De scheepvaart heeft daar hinder van. "Ze worden gewaarschuwd en krijgen het advies om een andere route te varen. Ook zijn guardschepen ter plaatse om dat aan te geven."

Het is nog onduidelijk waar de containers en het opgeviste spul uit zee naartoe moet. "Daar moet de berger nog een besluit over nemen. Maar het schip kan een flinke tijd op zee blijven en een flinke hoeveelheid containers op het dek bergen. Dus tegen de tijd dat ze naar de wal moeten, is daar vast duidelijkheid over."