Ladder tegen loods brengt politie Leeuwarden op spoor leeggeroofde hennepkwekerij

Na onderzoek bleek al gauw dat in de loods plek was voor tussen de 1.000 en 1500 hennepplantjes. Er stonden nog maar 145, de rest was gestolen.

Bovendien bleek dat de stroom voor de kwekerij illegaal werd afgetapt. De kwekerij is ontruimd en alle goederen is in beslag genomen.

De politie onderzoekt nog van wie de kwekerij is en zoekt daarbij hulp van getuigen.