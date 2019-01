Inwoners Waadhoeke zijn bezorgd over aantal arbeidsmigranten in de gemeente

In sommige dorpswijken is de verhouding tussen de dorpelingen en de migranten verstoord en dat geeft onrust. Het probleem speelt al een tijdje en volgens veel inwoners en organisaties is het hoog tijd dat er wat aan wordt gedaan, zo bleek donderdagavond in Marsum tijdens een openbare bijeenkomst over de huisvesting van de arbeidsmigranten in de gemeente.